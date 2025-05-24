Тикнизян из-за «психоэмоционального состояния» пропускает игру с «Акроном»: «Наир попросил не ехать в Самару. «Локомотив» пошел на встречу»
Стало известно, почему Наир Тикнизян пропускает матч с «Акроном».
В понедельник Тикнизян после игры Мир РПЛ с ЦСКА рассказал, что его не устраивает количество игровых минут, поэтому после завершения сезона он намерен обратиться к руководству с просьбой отпустить его.
«И клуб, и он сам сделали заявления, думаю, они исчерпывающие. Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошел ему навстречу, – сказал главный тренер «Локо» Михаил Галактионов.
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