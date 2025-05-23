Агент Тикнизяна о том, почему игрок не полетел на матч с «Акроном»: «Наир попросил оставить его дома. Он посчитал, что не сможет помочь «Локо» на поле на данный момент»

Агент Наира Тикнизяна объяснил, почему игрок не полетел с командой на игру.

«Локомотив» сыграет с «Акроном» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ . Ранее стало известно, что защитник не полетит на игру .

«Действительно, Наир Тикнизян не полетел с командой на выездной матч с «Акроном».

Должен сказать, что это инициатива игрока. Наир посчитал, что на данный момент он не сможет полноценно помочь команде на футбольном поле, о чем прямо сообщил тренерском штабу, и попросил оставить его дома. Считаю, что это честный поступок.

Вместе с тем вынужден опровергнуть слухи о его отстранении, всю неделю Тикнизян тренировался вместе с остальными партнерами по команде в общей группе, без каких-либо ограничений.

Что касается его будущего, как говорится, поживем – увидим. На данный момент ничего не изменилось, он игрок «Локомотива », у Наира действующий контракт», – сказал агент Александр Клюев .

После прошлого матча Наир дал интервью , в котором пожаловался на свое положение в команде, заявив, что чувствует себя «последним говном». Игрок попросил руководство «Локомотива» отпустить его из клуба этим летом.