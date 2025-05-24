Агенты Тикнизяна провели переговоры с «Севильей». Защитника «Локо» предложили испанскому клубу («РБ Спорт»)

«Севилье» предложили подписать Наира Тикнизяна.

Европейские представители защитника «Локомотива » предложили приобрести футболиста и уже провели переговоры с клубом, об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что испанский клуб смущает то, что Наир Тикнизян получает мало игрового времени. Решение по трансферу примут во время матчей сборных.

Защитник «Локомотива» ранее изъявил желание покинуть клуб: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен» .