Тикнизян о том, что пропустит матч с «Акроном»: «Никто меня не отстранял, конфликтной ситуации с «Локо» и руководством нет»
Наир Тикнизян подчеркнул, что «Локомотив» не отстранял его от матча и тренировок.
Ранее стало известно, что защитник не полетит на игру с «Акроном» в 30-м туре Мир РПЛ. После прошлого матча Наир дал интервью, в котором пожаловался на свое положение в команде, заявив, что чувствует себя «последним говном».
«Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча.
У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они ее приняли, поэтому я не еду на игру.
Но никто меня не отстранял, никакой конфликтной ситуации с клубом и руководством нет», – сказал защитник «Локомотива».
Агент Тикнизяна о том, почему игрок не полетел на матч с «Акроном»: «Наир попросил оставить его дома. Он посчитал, что не сможет помочь «Локо» на поле на данный момент»
Ноттингем Форест
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
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