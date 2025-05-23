Тикнизян о том, что пропустит матч с «Акроном»: «Никто меня не отстранял, конфликтной ситуации с «Локо» и руководством нет»

Наир Тикнизян подчеркнул, что «Локомотив» не отстранял его от матча и тренировок.

Ранее стало известно, что защитник не полетит на игру с «Акроном» в 30-м туре Мир РПЛ . После прошлого матча Наир дал интервью , в котором пожаловался на свое положение в команде, заявив, что чувствует себя «последним говном».

«Меня не отстраняли ни от тренировочного процесса, ни от предстоящего матча.

У меня был диалог с руководством, где я выразил свою позицию по своему будущему. Они ее приняли, поэтому я не еду на игру.

Но никто меня не отстранял, никакой конфликтной ситуации с клубом и руководством нет», – сказал защитник «Локомотива ».

Агент Тикнизяна о том, почему игрок не полетел на матч с «Акроном»: «Наир попросил оставить его дома. Он посчитал, что не сможет помочь «Локо» на поле на данный момент»