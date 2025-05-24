Гусев о том, за счет чего «Динамо» постарается не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Игра покажет. Сейчас говорить бессмысленно»

Ролан Гусев поделился ожиданиями от игры с «Краснодаром».

– В чем сила «Динамо» и за счет чего вы постараетесь не дать «Краснодару» стать чемпионом?

– Думаю, игра все покажет. Сейчас об этот говорить бессмысленно.

– Есть большая потеря – травмировался Бителло. Учитывая общее количество травмированных игроков в «Динамо», это ключевая потеря?

– Всегда не есть хорошо, когда выпадают ключевые футболисты. Но это футбол, это неотъемлемая часть нашей профессии. На поле выйдет футболист, который попытается его заменить.

– «Краснодар» – одна из лучших команд по дальним ударам. Это дополнительная нагрузка на опорных полузащитников?

– Думаю, нагрузка будет на всю команду. Не важно – с дальней дистанции, с ближней. Матч будет непростой, но мы готовы к нему, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Динамо ».