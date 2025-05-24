Экс-хавбек «Динамо» Соснин: «При Гусеве команда хорошо выступает. Лучше доверять своим тренерам, чем приглашать из-за границы кого попало»
Антон Соснин оценил работу Ролана Гусева на посту и.о. тренера «Динамо».
«При нем команда хорошо выступает. Я помню, когда Хохлова убирали, пришел Новиков, оставалось пять или шесть игр до перерыва. У нас было четыре победы и две ничьи, после этого руководство решило поставить Новикова.
Лучше доверять своим специалистам, чем приглашать из-за границы кого попало», – сказал бывший полузащитник «Динамо».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости