Гусев предложил Бителло сыграть 30 минут против «Краснодара». Сославшийся на травму хавбек отказался (Legalbet)
Бителло отказался сыграть с «Краснодаром» в последнем туре даже 30 минут.
Атакующий полузащитник «Динамо» не примет участия в матче 30-го тура Мир РПЛ.
По информации Legalbet, на тренировке перед игрой бразилец сообщил тренеру команды Ролану Гусеву, что получил травму.
Специалист предложил хавбеку отправиться с командой на выезд и выйти на поле на 30 минут. Футболист отказался от этого варианта.
В этом сезоне Бителло провел 35 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 14 результативных передач.
Ноттингем Форест
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
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