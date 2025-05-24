Гусев предложил Бителло сыграть 30 минут против «Краснодара». Сославшийся на травму хавбек отказался (Legalbet)

Бителло отказался сыграть с «Краснодаром» в последнем туре даже 30 минут.

Атакующий полузащитник «Динамо » не примет участия в матче 30-го тура Мир РПЛ .

По информации Legalbet, на тренировке перед игрой бразилец сообщил тренеру команды Ролану Гусеву , что получил травму.

Специалист предложил хавбеку отправиться с командой на выезд и выйти на поле на 30 минут. Футболист отказался от этого варианта.

В этом сезоне Бителло провел 35 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 14 результативных передач.