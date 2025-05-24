Мусаев о желании «Динамо» не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Странная мотивация – навредить нам, помочь «Зениту». Мы не хотим мстить, побеждать назло, чтобы наш общий соперник взял титул»

Мурад Мусаев укорил «Дирамо» за желание навредить «Краснодару» и помочь «Зениту».

«Краснодар» примет «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ . Матч состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени.

– Мы понимаем, что это большой матч, мы шли к нему на протяжении всего сезона. Мечтали, чтобы все решалось здесь, в Краснодаре .

Мы первые, все зависит от нас. Мы должны быть спокойны. Должны проделать тяжелую работу и сыграть так, как мы умеем.

– Тренер «Динамо» Ролан Гусев еще неделю назад сказал, что ему принципиально не дать «Краснодару» стать чемпионом. Является ли это для вас дополнительным раздражителем?

– Да нет, это их проблемы. Если их главная мотивация – навредить «Краснодару» и помочь «Зениту» – это очень странно слышать.

Год назад мы играли в первую очередь для того, чтобы самим стать чемпионами. И если бы не вратарь «Ростова» [Сергей Песьяков], который пропустил легкий гол [в матче с «Зенитом»], мы бы стали чемпионами.

В каждом интервью каждый игрок и тренер «Динамо» говорят: мы хотим назло обыграть «Краснодар». Ну, окей, это их выбор, нами никогда не руководят такие мотивы. Мы играем и не хотим там кому-то мстить или выигрывать назло, чтобы наш общий соперник стал чемпионом, – сказал тренер «Краснодара» в эфире «Матч ТВ».