«Ливерпуль» за Виртца предложит деньги и игрока. «Байер» настроен на быстрое заключение сделки
«Ливерпуль» и «Байер» ведут переговоры о трансфере Флориана Виртца.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенцы стремятся достичь быстрого соглашения по 22-летнему футболисту.
Теперь многое зависит от первого предложения «Ливерпуля». Мерсисайдцы собираются предложить деньги и игрока за Виртца.
«Байер» сейчас находится в поисках вратаря, центрального защитника, нападающего и замены Виртцу.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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