«Ливерпуль» за Виртца предложит деньги и игрока. «Байер» настроен на быстрое заключение сделки

«Ливерпуль» и «Байер» ведут переговоры о трансфере Флориана Виртца.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, леверкузенцы стремятся достичь быстрого соглашения по 22-летнему футболисту.

Теперь многое зависит от первого предложения «Ливерпуля ». Мерсисайдцы собираются предложить деньги и игрока за Виртца .

«Байер » сейчас находится в поисках вратаря, центрального защитника, нападающего и замены Виртцу.