Виртц, тер Стеген, Сане, Горетцка, Киммих, Биссек, Та – в составе Германии на финал четырех в Лиге наций
Немецкая команда сыграет с Португалией в полуфинале Лиги наций 4 июня. Победитель 8-го разыграет трофей с сильнейшим в паре Испании и Франции.
Главный тренер Юлиан Нагельсманн объявил состав команды из 26 человек.
Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
Защита: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Янн Биссек («Интер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт» Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг»), Джонатан Та («Байер»).
Полузащита: Карим Адейеми («Боруссия»), Надим Амири («Майнц»), Том Бисхоф («Хоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горетцка («Бавария»), Робин Гозенс («Фиорентина»), Паскаль Гросс («Боруссия»), Феликс Нмеча («Боруссия»), Александр Павлович («Бавария») Лерой Сане («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Виртц («Байер»).
Нападение: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).