Виртц, тер Стеген, Сане, Горетцка, Киммих, Биссек, Та – в составе Германии на финал четырех в Лиге наций

Сборная Германии представила состав на финал четырех Лиги наций.

Немецкая команда сыграет с Португалией в полуфинале Лиги наций 4 июня. Победитель 8-го разыграет трофей с сильнейшим в паре Испании и Франции.

Главный тренер Юлиан Нагельсманн объявил состав команды из 26 человек.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона »).

Защита: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд ), Янн Биссек («Интер »), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт » Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («Лейпциг »), Джонатан Та («Байер»).

Полузащита: Карим Адейеми («Боруссия»), Надим Амири («Майнц »), Том Бисхоф («Хоффенхайм »), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горетцка («Бавария»), Робин Гозенс ​​(«Фиорентина »), Паскаль Гросс («Боруссия»), Феликс Нмеча («Боруссия»), Александр Павлович («Бавария ») Лерой Сане («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Виртц («Байер »).

Нападение: Никлас Фюллькруг («Вест Хэм »), Дениз Ундав («Штутгарт »), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).