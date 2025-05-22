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Виртц, тер Стеген, Сане, Горетцка, Киммих, Биссек, Та – в составе Германии на финал четырех в Лиге наций

Сборная Германии представила состав на финал четырех Лиги наций.

Немецкая команда сыграет с Португалией в полуфинале Лиги наций 4 июня. Победитель 8-го разыграет трофей с сильнейшим в паре Испании и Франции.

Главный тренер Юлиан Нагельсманн объявил состав команды из 26 человек.

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Александр Нюбель («Штутгарт»), Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защита: Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Янн БиссекИнтер»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин КохАйнтрахт» Франкфурт), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид РаумЛейпциг»), Джонатан Та («Байер»).

Полузащита: Карим Адейеми («Боруссия»), Надим АмириМайнц»), Том БисхофХоффенхайм»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горетцка («Бавария»), Робин Гозенс ​​(«Фиорентина»), Паскаль Гросс («Боруссия»), Феликс Нмеча («Боруссия»), Александр ПавловичБавария») Лерой Сане («Бавария»), Анджело Штиллер («Штутгарт»), Флориан ВиртцБайер»).

Нападение: Никлас ФюллькругВест Хэм»), Дениз УндавШтутгарт»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Федерации футбола Германии
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