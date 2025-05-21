«Ливерпуль» включился в борьбу за Виртца. Руководство согласовывает выделение 150 млн евро на трансфер (Кристиан Фальк)

«Ливерпуль» включился в борьбу с «Баварией» за Флориана Виртца.

Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

На этой неделе руководство «Ливерпуля » во главе с директором Майклом Эдвардсом отправилось в Бостон, чтобы встретиться с владельцами клуба, компанией Fenway Sports Group, для утверждения средств на потенциальный трансфер.

Встреча в США была созвана в кратчайшие сроки после визита семьи Виртца. Считается , что «Байер » хотел бы выручить около 150 млн евро с продажи игрока.

Ранее стало известно, что полузащитник договорился с «Баварией» о переходе. Немецкий клуб уверен, что Виртц сдержит слово и перейдет к ним.

«Ман Сити» решил отказаться от Виртца из-за высокой стоимости трансфера. Сделка может обойтись клубу в 300 млн евро суммарно (BBC)