Скопинцев об оранжевой форме «Динамо»: «Нормальные, интересные сочетания цветов. Развиваемся и в этой направленности»

Дмитрий Скопинцев высказался об оранжевой форме «Динамо».

— В последнем матче с «Акроном» (2:1) «Динамо» играло в оранжевой форме. Как себя ощущали не в бело-голубых цветах?

— Нормальные, интересные сочетания цветов. Все знают, что наши классические цвета — это бело-голубые. Но время не стоит на месте — развиваемся и в этой направленности, – сказал защитник «Динамо».

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