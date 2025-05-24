Скопинцев об оранжевой форме «Динамо»: «Нормальные, интересные сочетания цветов. Развиваемся и в этой направленности»
Дмитрий Скопинцев высказался об оранжевой форме «Динамо».
— В последнем матче с «Акроном» (2:1) «Динамо» играло в оранжевой форме. Как себя ощущали не в бело-голубых цветах?
— Нормальные, интересные сочетания цветов. Все знают, что наши классические цвета — это бело-голубые. Но время не стоит на месте — развиваемся и в этой направленности, – сказал защитник «Динамо».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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