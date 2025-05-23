Скопинцев о желании «устроить ответку» «Краснодару» за прошлый сезон: «Это принципиально для «Динамо», будем выходить и грызться. Пусть «Зенит» выигрывает – это как-то привычней»

Дмитрий Скопинцев хочет помешать «Краснодару» стать чемпионом.

«Динамо» сыграет с «быками» на выезде в 30-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

– Перед игрой последнего тура против «Краснодара» не всплывают в голове флешбэки от прошлогоднего выезда туда, когда упустили чемпионство?

– Думаю, мы будем более расслаблены и раскрепощены, поскольку за трофей не боремся. Но, с другой стороны, будем и хорошо заряжены, поскольку есть шансы на бронзу.

– Есть особое желание устроить ответку «Краснодару» за то поражение и лишить его золота в этом сезоне?

– Да, конечно, это принципиально для нас.

– Не будет обидно свой бывший клуб лишать золота?

– Я там всего год играл. Так-то являюсь воспитанником «Динамо ». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» – только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться.

– На ваш взгляд, кто в этом сезоне больше заслуживает чемпионства – «Краснодар» или «Зенит»?

– Да пусть «Зенит » выигрывает – это как-то привычней все-таки, – сказал защитник «Динамо».

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 64 очка. «Зенит» идет вторым с 63 баллами.