Дмитрий Скопинцев: «Динамо» постарается выиграть у «Краснодара» и не дать стать чемпионом. Есть желание взять реванш за последний тур прошлого сезона»
Дмитрий Скопинцев заявил о желании «Динамо» взять реванш у «Краснодара».
В заключительном туре сезона Мир РПЛ бело-голубые сыграют в гостях с «быками».
«Постараемся выиграть у «Краснодара» и не дать ему стать чемпионами — есть такое желание взять реванш за последний тур прошлого сезона. Сделаем все для этого.
Тем более у нас самих есть шанс на бронзу и нам надо побеждать. С учетом того, как мы в последних турах играем и побеждаем, у нас все есть для того, чтобы набрать три очка и в Краснодаре», – сказал защитник «Динамо».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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