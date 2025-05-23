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Скопинцев об игре с поднятым вверх воротником футболки: «В «Динамо» так несколько человек делают — просто Кантона подражаем. Мне это нравится»

Дмитрий Скопинцев рассказал, в чем подражает экс-форварду «МЮ» Эрику Кантона.

— Заметил, что вы часто играете с поднятым вверх воротником футболки. Специально так делаете?

— Да.

— Почему?

— Мне так нравится. У нас так несколько человек делают — просто Эрику Кантона подражаем. Мне это нравится.

— Как вы можете помнить его, если родились в год, когда он закончил играть?

— Ну я же смотрел архивные матчи с его участием. Мог оценить и игру его, и стиль, – сказал защитник «Динамо».

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43177 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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