Скопинцев об игре с поднятым вверх воротником футболки: «В «Динамо» так несколько человек делают — просто Кантона подражаем. Мне это нравится»
Дмитрий Скопинцев рассказал, в чем подражает экс-форварду «МЮ» Эрику Кантона.
— Заметил, что вы часто играете с поднятым вверх воротником футболки. Специально так делаете?
— Да.
— Почему?
— Мне так нравится. У нас так несколько человек делают — просто Эрику Кантона подражаем. Мне это нравится.
— Как вы можете помнить его, если родились в год, когда он закончил играть?
— Ну я же смотрел архивные матчи с его участием. Мог оценить и игру его, и стиль, – сказал защитник «Динамо».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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