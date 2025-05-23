Мостовой о том, что Юран не тренирует 13 месяцев: «Многим же не нравится, когда я говорю, что нефутбольные люди работают в нашем футболе, а футбольные сидят без работы»
Александр Мостовой высказался о Сергее Юране.
Последним местом работы Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года.
– Юран без работы 13 месяцев. Как так?
– Вот так! Так бывает. Многим же не нравится, когда я говорю, что нефутбольные люди работают в нашем футболе, а футбольные сидят без работы.
– Общались с ним в последнее время?
– Недели две назад, вместе в хоккей играли.
– Горит желанием возглавить команду?
– Конечно! Как и я (улыбается), – сказал экс-игрок сборной России.
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