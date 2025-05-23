  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о том, что Юран не тренирует 13 месяцев: «Многим же не нравится, когда я говорю, что нефутбольные люди работают в нашем футболе, а футбольные сидят без работы»
16

Мостовой о том, что Юран не тренирует 13 месяцев: «Многим же не нравится, когда я говорю, что нефутбольные люди работают в нашем футболе, а футбольные сидят без работы»

Александр Мостовой высказался о Сергее Юране.

Последним местом работы Юрана был «Пари НН», который он покинул в апреле 2024 года.

– Юран без работы 13 месяцев. Как так?

– Вот так! Так бывает. Многим же не нравится, когда я говорю, что нефутбольные люди работают в нашем футболе, а футбольные сидят без работы.

– Общались с ним в последнее время?

– Недели две назад, вместе в хоккей играли.

– Горит желанием возглавить команду?

– Конечно! Как и я (улыбается), – сказал экс-игрок сборной России.

«Ноттингем» против «Челси» в последнем туре АПЛ. Кто победит?6425 голосов
Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Юран
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юран о Станковиче: «Видна завышенная самооценка, смотрит на РПЛ свысока. В топ-клубе так себя вести нельзя. Когда у российского тренера что-то идет не так – сразу увольняют»
7920 мая, 09:46
Юран за российского тренера в «Спартаке»: «Болельщика не обманешь. Берем иностранцев – и что получаем? Может, пора дать шанс своему? Хуже не будет, будет только лучше»
16720 мая, 08:12
Юран о «Спартаке»: «Что поменялось со времен Абаскаля? Команда на 5-м месте и вылетает из Кубка. Сейчас привезут нового иностранного тренера и будет все то же самое. Сюда же не поедет Гвардиола»
10216 мая, 10:51
Главные новости
В ворота «Ахмата» назначили пенальти: Камилов рукой тянул Нино за футболку. «Зенит» реализовал 11-метровый
51 минуту назадФото
Судья не назначил пенальти после падения Кордобы в штрафной «Динамо» из-за офсайда у форварда «Краснодара». Чистякову помог ВАР
106 минут назадФото
Чемпионшип. «Сандерленд» и «Шеффилд Юнайтед» играют за выход в АПЛ в финале плей-офф
107 минут назадLive
«Зенит» – «Ахмат». 1:0 – Мостовой забил с пенальти на 25-й. Онлайн-трансляция
319 минут назадLive
Инфантино допустил, что Роналду сыграет на КЧМ. Представители форварда «Аль-Насра» недовольны словами главы ФИФА
1325 минут назад
«Краснодар» – «Динамо». Кордоба и Карраскаль играют, «быки» станут чемпионами в случае победы. Онлайн-трансляция
17125 минут назадLive
«Спартак» – «Химки». 1:0 – Умяров забил из-за штрафной на 4-й. Онлайн-трансляция
1834 минуты назадLive
Чемпионская развязка в РПЛ. «Краснодар» играет с «Динамо», «Зенит» принимает «Ахмат», ЦСКА против «Пари НН», «Спартак» – «Химки»
92138 минут назадLive
Станкович о сезоне «Спартака»: «Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок»
439 минут назад
Семак перед последним туром: «Не все в руках «Краснодара». «Зениту» нужно сделать все для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники»
1147 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» – «Локомотив». 0:1 – Батраков забил с пенальти. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Секулич стал лучшим бомбардиром Первой лиги с 14 голами, Уридия – лучший ассистент с 9 пасами
216 минут назад
Даку забил 15-й гол в сезоне РПЛ. До Угальде – 1 мяч
318 минут назад
Тикнизян из-за «психоэмоционального состояния» пропускает игру с «Акроном»: «Наир попросил не ехать в Самару. «Локомотив» пошел на встречу»
625 минут назад
🎙 «Акрон» проводит прямой эфир с генеральным директором Власовым, Куражом-Бамбеем и экспертами перед финалом дебютного сезона в РПЛ. Подключайтесь!
37 минут назадВидео
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Комличенко и Роналдо играют. Онлайн-трансляция
1438 минут назадLive
ЦСКА – «Пари НН». Пьянич играет, армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция
1338 минут назадLive
Гусев о том, за счет чего «Динамо» постарается не дать «Краснодару» стать чемпионом: «Игра покажет. Сейчас говорить бессмысленно»
40 минут назад
Флик оценил сезон «Барсы»: «Между восьмеркой и десяткой. Главное, чтобы важные игроки остались»
546 минут назад
32-летний Стилл возглавит «Саутгемптон». Контракт с тренером «Ланса» подпишут на три года
153 минуты назад