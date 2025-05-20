Юран о Станковиче: «Видна завышенная самооценка, смотрит на РПЛ свысока. В топ-клубе так себя вести нельзя. Когда у российского тренера что-то идет не так – сразу увольняют»

Сергей Юран возмутился поведением Деяна Станковича.

– Вас не раздражает поведение Станковича? Чего он этим добивается?

– Я разговаривал с Игорем Колывановым, который много лет играл в Серии А, и он мне говорит, что в Италии Станкович так себя не вел.

Знаете, что удивляет? В среду было заседание КДК, на котором Станкович извинился, якобы он своим жестом указывал на желтые карточки, хотя все поняли, на что он намекал. В общем, его простили.

Спустя сутки в кубковой встрече с «Ростовом» он так себя ведет, орет на судью и получает красную карточку.

Мне кажется, дело в его отношении к чемпионату России. Он смотрит на Премьер-лигу свысока, как и его помощники. Но ведь Станкович не вел себя так в тех лигах, в которых он раньше работал.

Так себя вести, не приходить на пресс-конференцию… Люди ведь ждут ответов, миллионы болельщиков хотят понять, что происходит, а он берет и игнорирует всех.

Видна завышенная самооценка. Одно дело, когда ты своим игрокам пихаешь – это понятно, но когда ты так относишься к СМИ, фанатам…

На мой взгляд, в топ-клубе так себя вести нельзя. У меня тоже бывает, когда сдают эмоции, однако это происходит только из-за желания добиться результата.

И плюс я пока не работал в топ-командах, где все под микроскопом смотрят на любое твое действие. Однако, видите, Станкович пока остается на своем месте.

Когда у российского тренера что-то идет не так, никто не разбирается в причинах, а сразу увольняют его, рубят под корень. А здесь… Все иначе, и это непонятно, – сказал бывший тренер Сергей Юран .