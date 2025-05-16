Юран о «Спартаке»: «Что поменялось со времен Абаскаля? Команда на 5-м месте и вылетает из Кубка. Сейчас привезут нового иностранного тренера и будет все то же самое. Сюда же не поедет Гвардиола»

Сергей Юран оценил результаты «Спартака» в текущем сезоне.

Вчера красно-белые вылетели из Фонбет Кубка России, уступив «Ростову » в финале Пути регионов (1:2).

«Что поменялось со времен Абаскаля ? Команда на пятом месте и вылетает из Кубка. При всем уважении к «Ростову», это не тот соперник, чтобы дома, при полных трибунах ему проигрывать. Жаль болельщиков... Они больше всех страдают, ждут от клуба трофеев и любят эту команду.

Но что мы видим? Ничего. Это при том, что «Спартак» зимой купил футболистов, которых хотел Станкович , а результата нет. «Спартак » — флагман нашего футбола, он не имеет права занимать пятое место и вылетать из Кубка. Команда должна была подарить болельщикам финал.

Сейчас привезут нового иностранного тренера и будет все то же самое. Сюда же не поедет Гвардиола», – сказал бывший тренер клубов РПЛ .