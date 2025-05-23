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  • Дмитрий Губерниев: «У «Зенита» шансов на чемпионство больше, чем у «Краснодара». «Динамо» надо закрыть гештальт за прошлый сезон»
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Дмитрий Губерниев: «У «Зенита» шансов на чемпионство больше, чем у «Краснодара». «Динамо» надо закрыть гештальт за прошлый сезон»

Дмитрий Губерниев считает шансы «Зенита» на чемпионство высокими.

«Матч с «Динамо» получится для «Краснодара» очень тяжелым. Не знаю, хватит ли у них мастерства и психологического спокойствия. Мне кажется, шансов на титул больше у «Зенита» в пропорции 60 на 40.

На «Краснодаре» может сказаться груз ответственности. Все же «Зенит» поопытнее в ответственных матчах. Плюс «Динамо» надо закрыть гештальт за прошлый сезон. Так что я больше верю в «Зенит», – сказал комментатор и телеведущий.

Перед последнем туром в Мир РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 64 очками, опережая «Зенит» на один балл. 

В матчах 30-го тура «Краснодар» примет «Динамо», а «Зенит» дома сыграет с «Ахматом».

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Ноттингем ФорестНоттингем Форест
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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logoДмитрий Губерниев
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