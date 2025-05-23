Экс-защитник «Зенита» Родригао подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой»
Родригао перешел в «Црвену Звезду».
29-летний бразильский защитник подписал двухлетний контракт с сербским клубом.
Напомним, в феврале Родригао расторг контракт с «Зенитом». В составе петербуржцев он провел два с половиной года. До этого защитник выступал за «Сочи».
Фото: crvenazvezdafk.com
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Црвены Звезды»
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