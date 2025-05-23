Экс-защитник «Зенита» Родригао подписал двухлетний контракт с «Црвеной Звездой»

Родригао перешел в «Црвену Звезду».

29-летний бразильский защитник подписал двухлетний контракт с сербским клубом.

Напомним, в феврале Родригао расторг контракт с «Зенитом ». В составе петербуржцев он провел два с половиной года. До этого защитник выступал за «Сочи».

Фото: crvenazvezdafk.com