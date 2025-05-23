«Краснодар» станет чемпионом, если победит «Динамо». «Быки» – фавориты решающего матча сезона РПЛ у букмекеров

В субботу состоится заключительный тур чемпионата России.

На чемпионство претендуют две команды – «Краснодар» и «Зенит». «Быки» опережают клуб из Санкт-Петербурга на одно очко.

«Краснодар» впервые в истории станет чемпионом России, если обыграет «Динамо». На победу команды Мурада Мусаева дают коэффициент 1.90, на ничью – 4.30, на успех гостей – 3.80.

Матч состоится 24 мая и начнется в 16:30 по московскому времени.

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