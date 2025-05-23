Суперкубок России пройдет с Fan ID. Правительство утвердило проект (Иван Карпов)
Fan ID принят на Суперкубке России.
Правительство утвердило проект распоряжения о включении OLIMPBET Суперкубка России по футболу в перечень соревнований, где требуется паспорт болельщика, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Решение вступит в силу до ближайшего розыгрыша трофея.
Матч за Суперкубок пройдет 12 или 13 июля. В нем сыграет чемпион Мир РПЛ – «Краснодар» или «Зенит» – и победитель Фонбет Кубка России – ЦСКА или «Ростов».
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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