Салах – игрок сезона в АПЛ по версии ESPN. Слот – лучший тренер, Гравенберх – игрок с наибольшим прогрессом, Хейсен – лучший новичок

Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона по версии ESPN.

Журналист Луис Мигель Эчегарай определил лучших игроков сезона Премьер-лиги в нескольких номинациях. Лучшим футболистом был признан египетский вингер «Ливерпуля», забивший 28 голов и отдавший 18 результативных передач.

Звание лучшего новичка сезона было присуждено Дину Хейсену , перешедшему в «Борнмут » из «Ювентуса». Лучшим трансфером признан переход Николы Миленковича из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест ».

Полузащитник «Ливерпуля » Райан Гравенберх был признан игроком, добившимся наибольшего прогресса. Возглавляющий мерсисайдцев Арне Слот назван лучшим тренером сезона.