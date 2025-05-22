Салах – игрок сезона в АПЛ по версии ESPN. Слот – лучший тренер, Гравенберх – игрок с наибольшим прогрессом, Хейсен – лучший новичок
Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона по версии ESPN.
Журналист Луис Мигель Эчегарай определил лучших игроков сезона Премьер-лиги в нескольких номинациях. Лучшим футболистом был признан египетский вингер «Ливерпуля», забивший 28 голов и отдавший 18 результативных передач.
Звание лучшего новичка сезона было присуждено Дину Хейсену, перешедшему в «Борнмут» из «Ювентуса». Лучшим трансфером признан переход Николы Миленковича из «Фиорентины» в «Ноттингем Форест».
Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх был признан игроком, добившимся наибольшего прогресса. Возглавляющий мерсисайдцев Арне Слот назван лучшим тренером сезона.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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