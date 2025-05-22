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Салах, Исак, Палмер, Трент, Магальяэс, ван Дейк – в сборной сезона АПЛ по версии Goal

Мохамед Салах и Коул Палмер вошли в сборную сезона в АПЛ по версии Goal.

Наибольшее представительство получил «Ливерпуль» – 5 игроков. У остальных клубов по одному футболисту в составе.

Полностью сборная сезона в английской Премьер-лиге выглядит следующим образом:

Вратарь: Матц Зельс («Ноттингем Форест»);

Защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);

Полузащитники: Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (оба – «Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»), Бриан Мбемо («Брентфорд»).

Салах, Исак, Мбемо, ван Дейк, Гравенберх, Тилеманс и Зельс – в сборной сезона АПЛ по мнению Невилла

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoБрентфорд
logoВирджил ван Дейк
logoТрент Александер-Арнолд
logoГабриэл Магальяэс
logoАлексис Мак Аллистер
logoМохамед Салах
logoКоул Палмер
logoЭнтони Робинсон
logoАлександер Исак
logoМатц Зельс
logoРайан Гравенберх
logoБриан Мбемо
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