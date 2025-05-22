Салах, Исак, Палмер, Трент, Магальяэс, ван Дейк – в сборной сезона АПЛ по версии Goal
Мохамед Салах и Коул Палмер вошли в сборную сезона в АПЛ по версии Goal.
Наибольшее представительство получил «Ливерпуль» – 5 игроков. У остальных клубов по одному футболисту в составе.
Полностью сборная сезона в английской Премьер-лиге выглядит следующим образом:
Вратарь: Матц Зельс («Ноттингем Форест»);
Защитники: Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Энтони Робинсон («Фулхэм»);
Полузащитники: Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер (оба – «Ливерпуль»), Коул Палмер («Челси»);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»), Бриан Мбемо («Брентфорд»).
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Goal
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