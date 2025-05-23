Анчелотти о будущих тренерах «Реала»: «Желаю Алонсо всей удачи мира, у него есть необходимые качества. Наслаждайтесь клубом, вот что я хочу сказать»
Карло Анчелотти пожелал следующим тренерам наслаждаться работой в «Реале».
Сегодня клуб официально объявил об уходе итальянца с поста главного тренера. Его преемником выбран Хаби Алонсо.
– Какой совет вы дадите будущим тренерам «Реала»?
– Я не хочу давать советов, у каждого своя методология. Но наслаждайтесь «Реалом».
Первым станет Хаби Алонсо, и я желаю ему всей удачи мира. У него есть качества, необходимые для того, чтобы тренировать «Реал Мадрид».
Наслаждайтесь, вот что я хочу сказать, – заявил Анчелотти на последней пресс-конференции.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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