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Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»

Карло Анчелотти обратился к болельщикам «Реала».

Ранее мадридский клуб официально объявил об уходе итальянца с поста главного тренера. 65-летний специалист возглавит сборную Бразилии.

«Сегодня наши пути снова расходятся. Сегодня я вновь сохраняю в сердце каждый момент, который я пережил во время замечательного второго срока на посту тренера «Мадрида».

Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, наполненное эмоциями, титулами и, прежде всего, гордостью представлять эту эмблему.

Спасибо президенту Флорентино Пересу, клубу, моим игрокам, персоналу и, прежде всего, этой уникальной фан-базе, которая всегда заставляла меня чувствовать себя одним из них.

То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти болельщиков «Мадрида», не только из-за самих побед, но и из-за того, как мы их добились. Волшебные ночи на «Бернабеу» теперь стали частью истории футбола.

Теперь начинается новое приключение, но моя связь с «Реалом» вечна. До скорого, мадридисты! Да здравствует, «Мадрид» и ничего больше», – написал Анчелотти в соцсетях.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Карло Анчелотти
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