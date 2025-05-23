Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»

Карло Анчелотти обратился к болельщикам «Реала».

Ранее мадридский клуб официально объявил об уходе итальянца с поста главного тренера. 65-летний специалист возглавит сборную Бразилии.

«Сегодня наши пути снова расходятся. Сегодня я вновь сохраняю в сердце каждый момент, который я пережил во время замечательного второго срока на посту тренера «Мадрида».

Это были незабываемые годы, невероятное путешествие, наполненное эмоциями, титулами и, прежде всего, гордостью представлять эту эмблему.

Спасибо президенту Флорентино Пересу , клубу, моим игрокам, персоналу и, прежде всего, этой уникальной фан-базе, которая всегда заставляла меня чувствовать себя одним из них.

То, чего мы достигли вместе, навсегда останется в памяти болельщиков «Мадрида», не только из-за самих побед, но и из-за того, как мы их добились. Волшебные ночи на «Бернабеу » теперь стали частью истории футбола.

Теперь начинается новое приключение, но моя связь с «Реалом» вечна. До скорого, мадридисты! Да здравствует, «Мадрид » и ничего больше», – написал Анчелотти в соцсетях.