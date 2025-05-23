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Анчелотти об уходе из «Реала»: «Провести более 700 пресс-конференций – тоже успех. Вопросы не всегда были приятными, но мы хорошо проводили время»

Карло Анчелотти пошутил, что его 700 пресс-конференций в «Реале» – это успех.

Сегодня мадридский клуб объявил об уходе итальянского специалиста. Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

– Начинается новый этап, и я вступаю в него с тем же энтузиазмом, с которым приехал сюда.

Это был успешный период, мы многого добились, и я считаю, что провести с вами более 700 пресс-конференций – это тоже успех (смеется). Мы хорошо проводили время, но выдержать 700... Не думаю, что это было так уж легко. Вопросы не всегда были приятными.

– Как прошел сегодняшний день? И как вы оцениваете завтрашнее прощание?

– Оно будет таким, каким и должно быть – очень приятным. Это волнительные дни, ты общаешься с игроками, со многими другими людьми.

Мои отношения со всеми были очень хорошими, и я ценю эту атмосферу: поваров, готовивших мне карбонару перед матчами, я благодарю всех. Это особенные дни, но я не сделал ничего необычного.

– Завтра вы покинете «Бернабеу». Будет ли это еще более волнительно?

– Да, я очень нервничаю. Если я заплачу, ничего страшного – это будет здорово, и я разделю эмоции с Модричем. Это фантастический человек, легенда. Попрощаться вместе с ним будет приятно.

Я горжусь тем, что мне выпал шанс тренировать «Реал». Все, чего я добился с 2013 года, – это успех. Хочу попрощаться с клубом с той любовью, которую я к нему испытываю, – сказал Карло Анчелотти.

Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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