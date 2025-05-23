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Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане

Молодежная сборная России проведет два матча со сверстниками из Узбекистана.

Гостевые игры пройдут 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

В предыдущий раз молодежные команды России и Узбекистана встречались в сентябре 2023 года. Первый матч завершился со счетом 3:3, второй – 2:0 в пользу российской сборной.

Главный тренер российской сборной Иван Шабаров включил в расширенный состав команды 30 игроков.

Вратари: Александр ДегтевСочи»), Михаил ЦулаяАрсенал» Тула), Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Тимофей Митров («Шинник» Ярославль).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА), Никита Бозов («Балтика» Калининград), Егор Гузиев («Сатурн» Раменское), Герман Игнатов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Лепский («Сокол» Саратов), Никита Лобов, Иван Шиленок (оба – «Зенит-2» Санкт-Петербург), Илья Рожков («Рубин» Казань), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Дмитрий Александров, Денис Боков, Виктор Окишор (все – «Динамо» Москва), Алексей Барановский («Оренбург»), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Тимур Иванов («Зенит-2» Санкт-Петербург), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Дмитрий Пестряков («Акрон» Тольятти), Вадим Раков («Локомотив» Москва), Егор Смелов («Динамо» Москва), Михаил Щетинин («Факел» Воронеж).

Нападающие: Сергей Грибов («Акрон» Тольятти), Константин Дорофеев («Туран» Казахстан), Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону).

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт РФС
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