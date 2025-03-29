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  • «Спартак» заплатил агентам больше всех в 2024-м, «Краснодар» – 2-й, «Зенит» – 4-й. Российские клубы выплатили 4,2 млрд рублей в сумме
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«Спартак» заплатил агентам больше всех в 2024-м, «Краснодар» – 2-й, «Зенит» – 4-й. Российские клубы выплатили 4,2 млрд рублей в сумме

Стали известны выплаты российских клубов посредникам.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных агентам футбольными клубами в 2024 году, составила 4 232 131 783 рубля.

1. «Спартак» – 135 241 944 рубля, 10 625 133 евро, 68 965 долларов

2. «Краснодар» – 554 537 429 рублей

3. ЦСКА – 4 675 171 евро, 680 000 долларов

4. «Зенит» – 454 874 999 рублей

5. «Динамо» – 383 176 771 рубль

6. «Локомотив» – 336 104 970 рублей

7. «Рубин» – 1 680 000 евро, 25 000 000 рублей

8. «Ростов» – 159 287 000 рублей

9. «Балтика» – 59 393 576 рублей

10. «Сочи» – 55 582 049 рублей

11. «Оренбург» – 53 335 566 рублей

12. «Акрон» – 51 955 133 рубля

13. «Крылья Советов» – 44 555 509 рублей

14. «Пари Нижний Новгород» – 42 217 516 рублей

15. «Торпедо Москва» – 29 895 179 рублей

16. «Динамо» Махачкала – 20 114 000 рублей

17. «Химки» – 13 456 938 рублей

18. «Ахмат» – 7 773 143 рубля

19. «СКА Хабаровск» – 1 800 000 рублей

20. «Арсенал» – 1 290 000 рублей

Опубликовано: Sports
Источник: сайт РФС
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