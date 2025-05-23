  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Матч «Краснодар» – «Динамо» обслужит Чистяков, игру «Зенита» и Ахмата» – Иванов и другие назначения судей на 30-й тур РПЛ
30

Матч «Краснодар» – «Динамо» обслужит Чистяков, игру «Зенита» и Ахмата» – Иванов и другие назначения судей на 30-й тур РПЛ

Стали известны арбитры и инспекторы на матчи 30-го тура Мир РПЛ.

24 мая (суббота)

«Зенит» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Эдуард Малый.

«Спартак» – «Химки»: судья – Егор Егоров. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Захаров; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Юрий Баскаков.

«Краснодар» – «Динамо» Москва: судья – Артем Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

ЦСКА – «Пари НН»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Сергей Мацюра.

«Факел» – «Крылья Советов»: судья – Алексей Сухой. Помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Иван Сараев; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Виктор Кулагин.

«Акрон» – «Локомотив»: судья – Александр Машлякевич. Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Константин Аверьянов; инспектор – Сергей Мартынов.

Все матчи заключительного тура начнутся в 16:30 по московскому времени.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43184 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт РФС
logoЗенит
logoАхмат
logoСергей Сергеевич Иванов
logoСпартак
logoСергей Карасев
Максим Гаврилин
logoХимки
Игорь Захаров
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoЯн Бобровский
logoЮрий Баскаков
logoВиталий Мешков
logoЦСКА
logoПари НН
logoВасилий Казарцев
Дмитрий Ермаков
Рашид Абусуев
logoКрылья Советов
logoФакел
logoРубин
logoОренбург
Евгений Кукуляк
Кирилл Большаков
logoКирилл Левников
logoАлександр Гвардис
logoСергей Владимирович Чебан
Павел Шадыханов
logoРостов
logoДинамо Махачкала
logoПавел Кукуян
logoАкрон
logoВладимир Москалев
logoЛокомотив
Артем Чистяков судья
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Сухой
logoсудьи
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
РФС выдал «Химкам» временную лицензию РПЛ до 20 июня. Клуб покинет лигу, если не решит финансовые проблемы (Иван Карпов)
3 минуты назад
Слот о словах Артеты, что «Ливерпуль» взял АПЛ, набрав меньше очков, чем «Арсенал», когда был вторым: «Может, нам чуть повезло, что у «Сити» спад, но лигу обычно выигрывает лучшая команда»
69 минут назад
Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
710 минут назад
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
1028 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1140 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3751 минуту назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
54 минуты назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1856 минут назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
959 минут назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
109сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Игорь Корнеев: «По футбольной логике «Зенит» должен стать чемпионом, если «Краснодар» – это будет против логики»
3 минуты назад
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
143 минуты назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
145 минут назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
156 минут назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
23сегодня, 10:44
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
3сегодня, 10:41
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
6сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото