Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)

Наир Тикнизян не полетит с «Локомотивом» в Самару на матч с «Акроном».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Железнодорожники сыграют с «Акроном » в 30-м туре Мир РПЛ в субботу.

После прошлого матча Наир дал интервью , в котором пожаловался на свое положение в команде, заявив, что чувствует себя «последним говном».

Игрок попросил руководство «Локомотива » отпустить его из клуба этим летом.