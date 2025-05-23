Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
Наир Тикнизян не полетит с «Локомотивом» в Самару на матч с «Акроном».
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Железнодорожники сыграют с «Акроном» в 30-м туре Мир РПЛ в субботу.
После прошлого матча Наир дал интервью, в котором пожаловался на свое положение в команде, заявив, что чувствует себя «последним говном».
Игрок попросил руководство «Локомотива» отпустить его из клуба этим летом.
Ноттингем Форест
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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