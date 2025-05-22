Тикнизян интересен «Краснодару» (Legalbet)
Наир Тикнизян может перейти в «Краснодар».
По информации Legalbet, «быки» заинтересованы в подписании защитника «Локомотива» и рассчитывают, что в осуществлении трансфера помогут хорошие отношения игрока с партнером по сборной Армении Эдуардом Сперцяном.
Ранее Тикнизян заявил, что попросит отпустить его из московского клуба летом.
В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 23 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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