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Тикнизян интересен «Краснодару» (Legalbet)

Наир Тикнизян может перейти в «Краснодар».

По информации Legalbet, «быки» заинтересованы в подписании защитника «Локомотива» и рассчитывают, что в осуществлении трансфера помогут хорошие отношения игрока с партнером по сборной Армении Эдуардом Сперцяном.

Ранее Тикнизян заявил, что попросит отпустить его из московского клуба летом. 

В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 23 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь

«Локомотив» готов продать Тикнизяна за 2-3 млн евро. «Севилья» и «Верона» продолжают следить за игроком (Иван Карпов)

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура40226 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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