Тикнизян интересен «Краснодару» (Legalbet)

Наир Тикнизян может перейти в «Краснодар».

По информации Legalbet, «быки» заинтересованы в подписании защитника «Локомотива» и рассчитывают, что в осуществлении трансфера помогут хорошие отношения игрока с партнером по сборной Армении Эдуардом Сперцяном.

Ранее Тикнизян заявил , что попросит отпустить его из московского клуба летом.

В текущем сезоне Мир РПЛ 26-летний футболист провел 23 матча и забил 2 гола. Его статистика – здесь .

«Локомотив» готов продать Тикнизяна за 2-3 млн евро. «Севилья» и «Верона» продолжают следить за игроком (Иван Карпов)