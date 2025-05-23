Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»

Флорентино Перес назвал Карло Анчелотти частью великой семьи «Реала».

Сегодня клуб официально объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера.

«Карло Анчелотти навсегда стал частью великой мадридской семьи.

Мы гордимся тем, что смогли насладиться тренером, который помог нам добиться такого успеха, а также образцово представлял ценности нашего клуба», – сказал президент «Реала » Флорентино Перес .

Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»