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Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»

Флорентино Перес назвал Карло Анчелотти частью великой семьи «Реала».

Сегодня клуб официально объявил об уходе итальянского специалиста с поста главного тренера.

«Карло Анчелотти навсегда стал частью великой мадридской семьи.

Мы гордимся тем, что смогли насладиться тренером, который помог нам добиться такого успеха, а также образцово представлял ценности нашего клуба», – сказал президент «Реала» Флорентино Перес.

Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43189 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Реала»
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