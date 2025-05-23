«Реал» – главный претендент на чемпионство в Испании в сезоне-2025/26. В последний раз букмекеры считали «Барсу» фаворитом Ла Лиги в 2019-м
«Реал» выиграет Ла Лигу в сезоне-2025/26, считают букмекеры.
Мадридский клуб котируется фаворитом следующего сезона Ла Лиги за 1.85. Вероятность трофея – около 54%.
«Барселона» идет второй с коэффициентом 2.05. В последний раз букмекеры считали каталонцев главными претендентами на чемпионство в сезоне-2019/20.
Чемпион Испании в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Реал» – 1.85
2. «Барселона» – 2.05
3. «Атлетико» – 13.00
4. «Атлетик» – 50.00
5. «Вильярреал» – 100.00
6. «Бетис» – 150.00
7-8. «Реал Сосьедад» – 500.00
7-8. «Сельта» – 500.00
Остальные – от 1000.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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