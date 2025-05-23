Винисиус показал новые бутсы. В ролике Nike он в образе авиапилота

Винисиус показал новые бутсы от Nike.

В демонстрационном видеоролике вингер «Реала » предстал в образе пилота вымышленной авиакомпании Fly Vini.

Он почеканил мяч и сделал ускорение в самолете, который направлялся в Мадрид.

«Погода в Мадриде? Ярко и солнечно», – сказал Винисиус в конце ролика.

Изображения: x.com/MadridXtra , instagram.com/stories/vinijr

Винисиус – Модричу: «Я научился у тебя пасовать шведой. Твой футбол был искусством. Спасибо за все, Маэстро»