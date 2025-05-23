Винисиус показал новые бутсы. В ролике Nike он в образе авиапилота
Винисиус показал новые бутсы от Nike.
В демонстрационном видеоролике вингер «Реала» предстал в образе пилота вымышленной авиакомпании Fly Vini.
Он почеканил мяч и сделал ускорение в самолете, который направлялся в Мадрид.
«Погода в Мадриде? Ярко и солнечно», – сказал Винисиус в конце ролика.
Изображения: x.com/MadridXtra, instagram.com/stories/vinijr
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Винисиуса
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