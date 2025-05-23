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Аршавин о «Зените» в ЛЧ: «Был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили «Бенфике» в плей‑офф»

Андрей Аршавин рассказал, что «Зенит» мог побороться за победу в ЛЧ-2015/16.

В Лиге чемпионов сезона-2015/16 петербуржцы заняли первое место в группе с «Гентом», «Лионом» и «Валенсией», выиграв 5 из 6 матчей. В 1/8 финала команда Андре Виллаша-Боаша вылетела от «Бенфики», проиграв обе встречи (0:1, 1:2). Во второй игре, проходившей дома, сине‑бело‑голубые вели в счете до 85‑й минуты. 

Если бы сейчас команда играла в еврокубках, чего могла бы добиться?

– Трудно предугадать. Может быть, хорошо бы выступали, может, и не очень. Тем более с нынешней формулой Лиги чемпионов вообще ничего не понять: как, что и почему.

Ваше поколение выиграло Кубок и Суперкубок УЕФА. Почему впоследствии «Зениту» не покорилась новая европейская вершина?

– Все же «Зенит» чаще выступал в Лиге чемпионов, где победить сложнее, чем в Лиге Европы или Лиге конференций.

Но был хороший шанс побороться за трофей, когда мы дома уступили «Бенфике» в плей‑офф Лиги чемпионов, – сказал бывший нападающий сборной России. 

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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