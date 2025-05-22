Аршавин о чемпионской гонке: «Болею за «Динамо»! Они могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры»

Андрей Аршавин будет болеть за «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ.

В заключительном туре бело-голубые сыграют на выезде с лидером таблицы «Краснодаром ». «Быки» за тур до конца чемпионата опережают «Зенит» на одно очко.

– За кого болеете в чемпионской гонке?

– За «Динамо » (смеется)! Бело‑голубые могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат », а дальше зависит не от их игры, – сказал бывший нападающий «Зенита ».