Аршавин о чемпионской гонке: «Болею за «Динамо»! Они могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры»
Андрей Аршавин будет болеть за «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ.
В заключительном туре бело-голубые сыграют на выезде с лидером таблицы «Краснодаром». «Быки» за тур до конца чемпионата опережают «Зенит» на одно очко.
– За кого болеете в чемпионской гонке?
– За «Динамо» (смеется)! Бело‑голубые могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры, – сказал бывший нападающий «Зенита».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43158 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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