  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аршавин о чемпионской гонке: «Болею за «Динамо»! Они могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры»
23

Аршавин о чемпионской гонке: «Болею за «Динамо»! Они могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры»

Андрей Аршавин будет болеть за «Динамо» в 30-м туре Мир РПЛ.

В заключительном туре бело-голубые сыграют на выезде с лидером таблицы «Краснодаром». «Быки» за тур до конца чемпионата опережают «Зенит» на одно очко. 

За кого болеете в чемпионской гонке?

– За «Динамо» (смеется)! Бело‑голубые могут остановить «Краснодар». «Зенит» победит «Ахмат», а дальше зависит не от их игры, – сказал бывший нападающий «Зенита». 

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43158 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoКраснодар
logoАхмат
logoАндрей Аршавин
logoДинамо Москва
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Наумов: «Даже хорошо, если «Зенит» не станет чемпионом. Бразильцы вытворяют что хотят – надо обратить внимание на своих ребят, как в «Локо»
90вчера, 10:42
Сергей Семак: «Ежегодно слышим, как в России ждут смену чемпиона. Побеждающая все время команда вызывает эмоции. «Зенит» будет делать все для болельщиков, их много по всей стране»
91вчера, 08:50
Семак о сезоне «Зенита»: «30 побед впервые за 7 лет – как можно говорить, что мы играем хуже? Не смогли заменить Клаудиньо, но результаты на прежнем уровне»
9621 мая, 13:13
Главные новости
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
1019 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1131 минуту назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3642 минуты назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
45 минут назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1747 минут назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
950 минут назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
10259 минут назад
Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»
10сегодня, 10:28
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»
10сегодня, 10:16
«Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»
56сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
Макелеле о Карпине и Мостовом в «Сельте»: «Постоянно слышал: «##### #####, тьфу #####, пасуй #####» на тренировках. Я не понимал, что это значит, но потом они меня научили!»
1 минуту назад
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
134 минуты назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
136 минут назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
47 минут назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
21сегодня, 10:44
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
3сегодня, 10:41
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
5сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото