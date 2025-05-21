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Аршавин о судействе: «Сейчас проще принять решение против «Зенита». Если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, начнут клеймить. Ошибутся против – все нормально»

Андрей Аршавин высказался об отношении судей Мир РПЛ к «Зениту».

– Раньше в «Зените» почти не затрагивали тему судейства. А в этом сезоне начали, причем достаточно часто. Почему?

– Мне кажется, мы всегда реагируем адекватно. Если считаем, что ошибка, – пишем [обращения в ЭСК РФС], если не считаем – никуда не обращаемся. Не могу сказать, что «Зенит» засуживают.

– Но, видимо, раньше судили лучше.

– Мне кажется, что сейчас судьям проще принять решение против «Зенита», чем в его пользу. То есть они понимают: если в спорной ситуации встать на сторону питерцев, будет больше скандалов и их начнут клеймить. А если ошибиться против, то все нормально.

– Значит, боятся критики?

– Получается так: если ошибутся не в пользу «Зенита», то будет меньше критики, чем в обратном случае. Это я чувствую.

– Есть и другое мнение: якобы в этом сезоне судьи помогают «Спартаку» и «Краснодару».

– Если бы «Спартаку» помогали, он бы не шел на пятом месте, – сказал заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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