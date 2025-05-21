Аршавин о Кубке УЕФА: «Бронза на Евро-2008 – главное событие в российском футболе»

Андрей Аршавин поставил бронзовые медали Евро-2008 выше победы в Кубке УЕФА.

В 2008 году «Зенит » выиграл Кубок УЕФА, победив в финале «Рейнджерс» (2:0). В том же году сборная России под руководством Гуса Хиддинка вышла в 1/2 финала Евро-2008 и завоевала бронзу.

– 14 мая «Зенит» отмечал годовщину победы в Кубке УЕФА. На ваш взгляд, было ли это событие главным в российском футболе?

– На мой взгляд, главным событием в российском футболе была бронза на чемпионате Европы-2008, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и капитан сборной России Аршавин.