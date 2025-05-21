40

Аршавин о Кубке УЕФА: «Бронза на Евро-2008 – главное событие в российском футболе»

Андрей Аршавин поставил бронзовые медали Евро-2008 выше победы в Кубке УЕФА.

В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, победив в финале «Рейнджерс» (2:0). В том же году сборная России под руководством Гуса Хиддинка вышла в 1/2 финала Евро-2008 и завоевала бронзу.

– 14 мая «Зенит» отмечал годовщину победы в Кубке УЕФА. На ваш взгляд, было ли это событие главным в российском футболе?

– На мой взгляд, главным событием в российском футболе была бронза на чемпионате Европы-2008, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и капитан сборной России Аршавин.

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура34362 голоса
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoЛига Европы УЕФА
logoЗенит
logoЕвро-2008
logoСборная России по футболу
logoАндрей Аршавин
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Аршавин о словах Дзюбы, что он не лидер: «Не надо говорить то, что ты не знаешь. Я – и не лидер, как это может быть?»
98вчера, 15:57
«Зенит» о 17-летии победы в Кубке УЕФА: «КУБОК НАААААААААААШ. Смотрим и ностальгируем»
3114 мая, 11:19Фото
Главные новости
Ольга Смородская: «Станковича нет в топ-10 лучших тренеров РПЛ. Он ничего толком не показал, имея такой состав и возможности»
4 минуты назад
Вендел останется в «Зените». Медведев подтвердил расторжение трансферного соглашения с «Ботафого»
2411 минут назад
Елена Вяльбе: «Я болею за «Спартак». Мне надо за ЦСКА, ведь я армеец, но внук играет за красно-белых. Нравится Дзюба»
1121 минуту назад
Роналду интересен «Видаду». Форвард может сыграть за клуб из Марокко на КЧМ (Marca)
3028 минут назад
Ливай Гарсия: «Спартаку» по силам выиграть РПЛ и Кубок в следующем сезоне. Нужно чуть больше времени, чтобы стать одним целым – тогда с нами придется считаться»
1035 минут назад
Вендел остается в «Зените», соглашение с «Ботафого» о трансфере расторгнуто. Игрок вернется в Петербург и начнет подготовку к сезону с командой («СЭ»)
10340 минут назад
Энрике о финале ЛЧ: «Один из лучших за последние годы. «Интер» очень похож на «ПСЖ», они сильнее физически, но против нас тоже тяжело играть»
548 минут назад
Чемпиону Хорватии могут привезти кубок с перекрестка между городами, где пройдут матчи трех претендентов на титул. Там глава футбольного союза будет ждать результатов
1655 минут назадФото
Роналдиньо о Ямале: «Его уровень позволяет претендовать на «Золотой мяч». Ламин может войти в историю, выиграв его несколько раз»
18сегодня, 14:20
Воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас признался в контрабанде 60 кг марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов. Ему грозит до 14 лет тюрьмы
11сегодня, 14:18
Ко всем новостям
Последние новости
Лунев за постоянное назначение Гусева в «Динамо»: «Хотелось бы, конечно. Все прекрасно знают его качества»
2 минуты назад
Чемпионат Франции. Переходный матч. «Метц» примет «Реймс»
11 минут назад
Аршавин о Головине в «Зените»: «Не знаю позицию клуба. Александр останется в «Монако» на следующий сезон, а потом ему будет уже за 30»
213 минут назад
Чемпионские медали и кубки доставят на матчи «Краснодар» – «Динамо» и «Зенит» – «Ахмат». Глава РПЛ Алаев посетит игру в Краснодаре
325 минут назад
«Рубин» сыграет с «Оренбургом». Казанцам нужна ваша поддержка в заключительном матче сезона!
сегодня, 14:00Реклама
«Порту» подпишет 22-летнего Вейгу из «Аль-Ахли» за 16-17 млн евро. Переговоры на продвинутой стадии (Фабрицио Романо)
9сегодня, 13:54
«Коломна» о проверке матча с «Енисеем-2»: «Соперник был объективно сильнее. Никто игру не сливал, после скандала с «Амкалом» все этого боятся. У теневых источников личные причины писать негатив»
1сегодня, 13:39Видео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Халидж», «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Вахды»
сегодня, 13:30
Фомин о матче с «Краснодаром»: «Вы же помните последний матч прошлого сезона, поэтому такая принципиальность. Будут еще шансы на медали, надеюсь»
8сегодня, 13:28
Директор «Пари НН» Удальцов о Личке: «Люблю ловить карпа, но не читать, что от него пишется. У нас бы с осени не менее 5 тренеров сменилось, будь это хоть немного правдой»
1сегодня, 13:00