Аршавин о Кубке УЕФА: «Бронза на Евро-2008 – главное событие в российском футболе»
Андрей Аршавин поставил бронзовые медали Евро-2008 выше победы в Кубке УЕФА.
В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, победив в финале «Рейнджерс» (2:0). В том же году сборная России под руководством Гуса Хиддинка вышла в 1/2 финала Евро-2008 и завоевала бронзу.
– 14 мая «Зенит» отмечал годовщину победы в Кубке УЕФА. На ваш взгляд, было ли это событие главным в российском футболе?
– На мой взгляд, главным событием в российском футболе была бронза на чемпионате Европы-2008, – сказал бывший полузащитник «Зенита» и капитан сборной России Аршавин.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
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