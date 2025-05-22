Канисарес о Модриче: «В «Реале» нет игроков лучше него. Клуб теряет иерархию, лидерство и пример для подражания»

Сантьяго Кансарес заявил, что в «Реале» нет игрока лучше Луки Модрича.

Хорватский полузащитник объявил об уходе из клуба после клубного чемпионата мира.

«Модрич очень точно олицетворял «Реал Мадрид ». Он был не просто выдающимся футболистом – он был выдающимся спортсменом», – сказал бывший вратарь «Валенсии».

Канисарес разочарован тем, что в команде остаются футболисты, которые «вносят меньший вклад», тогда как Модрич уходит.

«В составе [«Реала»] нет игроков лучше него. Клуб теряет гораздо больше, чем просто минуты качественной игры: он теряет иерархию, лидерство и пример для подражания», – подчеркнул Канисарес .