Канисарес о Модриче: «В «Реале» нет игроков лучше него. Клуб теряет иерархию, лидерство и пример для подражания»
Сантьяго Кансарес заявил, что в «Реале» нет игрока лучше Луки Модрича.
Хорватский полузащитник объявил об уходе из клуба после клубного чемпионата мира.
«Модрич очень точно олицетворял «Реал Мадрид». Он был не просто выдающимся футболистом – он был выдающимся спортсменом», – сказал бывший вратарь «Валенсии».
Канисарес разочарован тем, что в команде остаются футболисты, которые «вносят меньший вклад», тогда как Модрич уходит.
«В составе [«Реала»] нет игроков лучше него. Клуб теряет гораздо больше, чем просто минуты качественной игры: он теряет иерархию, лидерство и пример для подражания», – подчеркнул Канисарес.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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