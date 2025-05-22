Роналду – покидающему «Реал» Модричу: «Спасибо за все, Лука! Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов»
Криштиану Роналду обратился к Луке Модричу.
Сегодня хорватский полузащитник сообщил, что покинет «Реал» по окончании сезона.
«Спасибо за все, Лука! Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов в клубе.
Желаю тебе успехов во всем, что будет дальше», – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Луки Модрича
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