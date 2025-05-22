Роналду – покидающему «Реал» Модричу: «Спасибо за все, Лука! Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов»

Криштиану Роналду обратился к Луке Модричу.

Сегодня хорватский полузащитник сообщил , что покинет «Реал » по окончании сезона.

«Спасибо за все, Лука ! Для меня было большой честью разделить с тобой столько моментов в клубе.

Желаю тебе успехов во всем, что будет дальше», – написал бывший нападающий «Реала», выступающий за «Аль-Наср ».