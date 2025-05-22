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Модрич об уходе из «Реала»: «Никогда не хотел этого момента – клуб изменил мою жизнь. Я ухожу полный гордости и благодарности. «Мадрид» навсегда останется моим домом»

Лука Модрич обратился с прощальным сообщением к болельщикам «Реала».

Сегодня полузащитник объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Время пришло. Момент, которого я никогда не хотел, но таков футбол, и в жизни у всего есть начало и конец... В субботу я сыграю свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу».

Я приехал в 2012 году с надеждой надеть футболку лучшей команды в мире и амбициями творить великие дела, но я и представить себе не мог, что будет дальше.

Игра за «Реал Мадрид» изменила мою жизнь как футболиста и как человека. Я горжусь тем, что стал частью одной из самых успешных эпох лучшего клуба в истории.

Я хочу искренне поблагодарить клуб, особенно президента Флорентино Переса, моих партнеров по команде, тренеров и всех, кто помогал мне все это время.

За эти годы я пережил невероятные моменты, казалось бы, невозможные ремонтады, финалы, празднования и волшебные ночи на «Бернабеу»... Мы выиграли все, и я был очень счастлив. Очень, очень счастлив.

Но помимо титулов и побед, я несу в своем сердце любовь всех болельщиков «Реала». Я действительно не знаю, как объяснить ту особую связь, которую я установил со всеми вами, и какую поддержку, уважение и любовь я чувствовал и продолжаю чувствовать. Я никогда не забуду каждое приветствие и все добрые жесты, которые вы мне оказали.

Я ухожу с наполненным сердцем. Полный гордости, благодарности и незабываемых воспоминаний. И хотя после клубного чемпионата мира я больше не буду носить эту футболку на поле, я всегда буду болеть за «Реал Мадрид».

Мы увидимся снова. «Реал Мадрид» всегда останется моим домом, на всю жизнь.

Вперед, «Мадрид», и ничего больше», – написал Модрич в соцсетях.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Луки Модрича
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