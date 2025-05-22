«Реал» рассматривает Энцо из «Челси» и Паласиоса из «Байера» как кандидатов на замену Модричу (Cadena SER)

«Реал» ищет замену Луке Модричу.

Сегодня стало известно , что хорватский полузащитник покинет мадридский клуб по окончании сезона.

По информации Cadena SER, «сливочные» хотят закрыть эту позицию и рассматривают две кандидатуры. Клубу интересны Энцо Фернандес из «Челси » и Эксекиэль Паласиос из «Байера ». Последний работал с новым тренером мадридцев Хаби Алонсо в клубе из Леверкузена.

В текущем сезоне АПЛ Фернандес провел 35 матчей, отличившись 6 голами и 7 ассистами. На счету Паласиоса 1 гол и 6 результативных передач в 24 играх Бундеслиги.