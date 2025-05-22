«Реал» рассматривает Энцо из «Челси» и Паласиоса из «Байера» как кандидатов на замену Модричу (Cadena SER)
«Реал» ищет замену Луке Модричу.
Сегодня стало известно, что хорватский полузащитник покинет мадридский клуб по окончании сезона.
По информации Cadena SER, «сливочные» хотят закрыть эту позицию и рассматривают две кандидатуры. Клубу интересны Энцо Фернандес из «Челси» и Эксекиэль Паласиос из «Байера». Последний работал с новым тренером мадридцев Хаби Алонсо в клубе из Леверкузена.
В текущем сезоне АПЛ Фернандес провел 35 матчей, отличившись 6 голами и 7 ассистами. На счету Паласиоса 1 гол и 6 результативных передач в 24 играх Бундеслиги.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
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