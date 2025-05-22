Перес об уходе Модрича: «Его футбол влюбил в себя фанатов «Реала» и болельщиков по всему миру. Лука всегда представлял ценности клуба – его наследие будет жить вечно»
Флорентино Перес отреагировал на уход Луки Модрича из «Реала».
Ранее 39-летний полузащитник объявил, что покинет мадридский клуб по окончании сезона.
«Лука Модрич навсегда останется в сердцах всех болельщиков клуба как уникальный и образцовый футболист, который всегда представлял ценности «Реала».
Его футбол влюбил в себя фанатов «Реала» и болельщиков по всему миру. Его наследие будет жить вечно», – сказал президент «Мадрида».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
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