Тикнизян ответил Сибскане: «Можешь ворошить мое прошлое, но не открывай рот в адрес моей жены»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на слова Сибсканы.
«Мой друг, ты можешь ворошить мое прошлое, говорить о моем настоящем и будущем.
Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», – написал защитник «Локомотива».
Сегодня экс-капитан «Амкала» Сибскана высказался о словах Наира Тикнизяна о «Локомотиве», заявив, что тот «вместо того, чтобы отсыпаться, возит жену на работу по утрам».
Вчера после матча против ЦСКА Тикнизян попросил отпустить его из «Локомотива», потому что «чувствует себя последним говном и хочет перемен».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Инстаграм Наира Тикнизяна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости