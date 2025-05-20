Тикнизян ответил Сибскане: «Можешь ворошить мое прошлое, но не открывай рот в адрес моей жены»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на слова Сибсканы.

«Мой друг, ты можешь ворошить мое прошлое, говорить о моем настоящем и будущем.

Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», – написал защитник «Локомотива».

Сегодня экс-капитан «Амкала » Сибскана высказался о словах Наира Тикнизяна о «Локомотиве », заявив, что тот «вместо того, чтобы отсыпаться, возит жену на работу по утрам».

Вчера после матча против ЦСКА Тикнизян попросил отпустить его из «Локомотива», потому что «чувствует себя последним говном и хочет перемен».







