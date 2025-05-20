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Тикнизян ответил Сибскане: «Можешь ворошить мое прошлое, но не открывай рот в адрес моей жены»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на слова Сибсканы.

«Мой друг, ты можешь ворошить мое прошлое, говорить о моем настоящем и будущем.

Но впредь не открывай свой рот в адрес моей жены», – написал защитник «Локомотива».

Сегодня экс-капитан «Амкала» Сибскана высказался о словах Наира Тикнизяна о «Локомотиве», заявив, что тот «вместо того, чтобы отсыпаться, возит жену на работу по утрам».

Вчера после матча против ЦСКА Тикнизян попросил отпустить его из «Локомотива», потому что «чувствует себя последним говном и хочет перемен».
 
 
 
 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Инстаграм Наира Тикнизяна
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