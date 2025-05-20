Булыкин о словах Тикнизяна: «Кричать «я говно» – это неуважение к себе, болельщикам и клубу. Истерики в прессе ни к чему не приведут, надо просто уходить»

Дмитрий Булыкин назвал истерикой высказывания Наира Тикнизяна.

Защитник «Локомотива » изъявил желание покинуть клуб: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен».

«Конечно, у Тикнизяна накипело. Когда футболист не играет, он идет разговаривать с руководством. Но самое последнее дело – выпускать все в прессу.

Честно говоря, очень непонятно, почему он так высказался. Еще и себя опустил в этом интервью. Это смотрится некрасиво и непрофессионально. Я всегда за конструктивное решение вопросов, а не за какие-то истерики в прессе, которые ни к чему не приведут, а только понизят имидж как самого футболиста, так и команды.

Нужно находить варианты. А кричать в интервью: «Я говно» – неуважение к себе, болельщикам и клубу. Выглядит как какая-то истерика. У многих футболистов бывают ситуации, когда ничего не получается. Просто надо переходить в другой клуб. Но называть себя «говном» – это из какого-то трэш-шоу», – сказал бывший игрок сборной России.