«Динамо» предложило 3 млн евро за Сильянова. «Локо» не продаст защитника менее чем за 6 млн (Иван Карпов)

«Динамо» сделало предложение по Александру Сильянову.

По информации инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые предлагают 3 млн евро за защитника. Однако эта сумма не устраивает «Локомотив ».

Железнодорожники хотят переподписать 24-летнего игрока летом, так как его контракт истекает через год. Продажа Александра возможна лишь не менее чем за 6 млн евро.

В этом сезоне Сильянов провел 25 матчей в Мир РПЛ, на его счету 1 гол и 1 ассист.

«Локо» готов продлить Сильянова на 3-4 года с повышением зарплаты с 5,5 до 7+ млн рублей в месяц. Защитник настроен позитивно, несмотря на интерес «Зенита», «Спартака» и «Динамо» (Иван Карпов)