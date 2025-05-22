«Динамо» предложило 3 млн евро за Сильянова. «Локо» не продаст защитника менее чем за 6 млн (Иван Карпов)
«Динамо» сделало предложение по Александру Сильянову.
По информации инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые предлагают 3 млн евро за защитника. Однако эта сумма не устраивает «Локомотив».
Железнодорожники хотят переподписать 24-летнего игрока летом, так как его контракт истекает через год. Продажа Александра возможна лишь не менее чем за 6 млн евро.
В этом сезоне Сильянов провел 25 матчей в Мир РПЛ, на его счету 1 гол и 1 ассист.
«Локо» готов продлить Сильянова на 3-4 года с повышением зарплаты с 5,5 до 7+ млн рублей в месяц. Защитник настроен позитивно, несмотря на интерес «Зенита», «Спартака» и «Динамо» (Иван Карпов)
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Краснодар
Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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