  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кузьмичев о Сильянове: «Зенит» предлагал 6+2 млн евро, был интерес у «Динамо». «Локо» решил не рассматривать предложения – их не интересовали никакие деньги»
4

Кузьмичев о Сильянове: «Зенит» предлагал 6+2 млн евро, был интерес у «Динамо». «Локо» решил не рассматривать предложения – их не интересовали никакие деньги»

Владимир Кузьмичев рассказал о несостоявшемся переходе Александра Сильянова.

В текущем сезоне 24-летний защитник «Локомотива» провел 24 матча за клуб во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

– Этой зимой вашего клиента, Александра Сильянова, связывали с «Динамо» и «Зенитом». Как все было на самом деле?

– Был реальный интерес от обоих клубов. За две недели до закрытия трансферного окна мы встретились с гендиректором «Локо» Владимиром Леонченко – он сказал, что клуб решил не рассматривать предложения по Сильянову этой зимой.

После этого мы не включались в работу, не обсуждали условия с другими клубами. У «Локо» была четкая позиция, насколько я понял, их не интересовали никакие деньги.

– Разве «Локо» не был согласен на 7 млн евро и Александра Коваленко от «Зенита»?

– Я знаю, что «Зенит» предлагал 6+2: 6 млн – сразу, 2 – абсолютно выполнимые бонусы. К концу сезона «Локо» мог получить 8 млн за Сильянова – мне кажется, это серьезное предложение за крайнего защитника.

– Как Сильянов воспринял позицию «Локо»?

– Спокойно. Мы договорились, что будем прорабатывать варианты, только если это будет интересно «Локомотиву». Никаких переживаний по срыву трансферов в «Динамо» и «Зенит» у Саши нет.

– Почему богатые клубы, у которых есть проблемы на флангах обороны, пошли за Сильяновым, а не Самошниковым и Ненаховым?

– Сильянов – более сбалансированный и универсальный игрок. Саша – правоногий футболист, но без потери качества играет слева, при необходимости может сыграть и в центре.

– А что с атакующими действиями?

– Если бы «Динамо» и «Зенит» не устраивала игра Сильянова в атаке, наверное, они не делали бы предложений. Если сравнивать Сильянова с Самошниковым и Тикнизяном, да, у Ильи и Наира ситуация поинтереснее. Зато в обороне у них есть явные проблемы, которых нет у Сильянова.

В идеале – чтобы хорошо было и сзади, и спереди. Но я не знаю таких российских крайних защитников, – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘.

Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Сильянов
logoИлья Самошников
logoДинамо Москва
Владимир Леонченко
деньги
logoСпортс
logoНаир Тикнизян
logoЛокомотив
возможные трансферы
Владимир Кузьмичев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузьмичев о Сильянове: «99%, что он останется в «Локо». Предложения «Динамо» и «Зенита» их не устроили»
4016 февраля, 09:20
Кержаков о правых защитниках «Зенита»: «Лучше покупать одного футболиста за 20 миллионов, чем троих. Из Волкова, Адамова и Сильянова отдам предпочтение Арсену»
233 февраля, 18:19
Сильянов остается в «Локомотиве». «Зенит» и «Динамо» не сделали официальных предложений («СЭ»)
313 февраля, 16:42
Главные новости
Асенсио сделал дубль в 2 из 3 последних игр за «Астон Виллу». Рэшфорд трижды ассистировал ему
13вчера, 22:13
Амориму бывает стыдно за игру «МЮ»: «Бывает сложно найти много плюсов. Иногда мы нервничаем и теряемся после гола, и дело не в тактике, а в том, что у футболистов в головах»
10вчера, 21:50
У «Баварии» 9 побед и ничья в 10 последних матчах Бундеслиги, общий счет – 30:8
18вчера, 21:33
Чемпионат Германии. «Бавария» победила «Штутгарт», «Байер» сыграет с «Айнтрахтом» в субботу
6вчера, 21:30
«Бавария» одержала волевую победу над «Штутгартом» – 3:1. Олисе, Горетцка и Коман забили по голу
21вчера, 21:29
«Аль-Наср» проиграл 2 из 3 последних матчей в саудовской лиге и отстает от лидирующего «Аль-Иттихада» на 9 очков. У Роналду один гол за три недели
43вчера, 21:25
Бирет сделал 3 хет-трика в 10 играх после трансфера в «Монако»
26вчера, 21:15
Стэн Коллимор: «Через 30 лет новый Трамп под кислотой оскорбит главу Китая или Индии, и все это очень плохо кончится. Помните, нам казалось, что хуже Буша-младшего в США уже не будет?»
53вчера, 21:12
Аморим заявил, что Гарначо оплатит игрокам «МЮ» ужин. Вингер ушел в раздевалку сразу после замены в игре с «Ипсвичем»
21вчера, 20:37
Мостовой о Карпине: «Все разборы в «Спартаке» начинались с него: «Валера, ты куда бежишь?» Он прошел через адский труд, чтобы добиться всего. Видимо, его природа не наградила так, как других»
42вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 3:1 с «Штутгартом»: «Они играли лучше в начале, а «Бавария» прибавляла по ходу игры. Мы показали сильный характер»
43 минуты назад
Бирет набрал 14 очков за хет-трик «Реймсу». У нападающего «Монако» 10 голов в 7 последних турах Лиги 1
4вчера, 22:20Фэнтези
Чемпионат Испании. «Вальядолид» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Барселона» примет «Сосьедад» Захаряна в воскресенье
16вчера, 22:02
Мостовой о «Спартаке»: «Прежде чем брать Абаскаля, нужно было спросить у людей футбольных, кто это и что это. Спросили бы Мостового – Абаскаля вообще не было бы»
17вчера, 21:59
Кубок Англии. 1/8 финала. «Вилла» принимает «Кардифф», «Ман Сити» сыграет с «Плимутом» в субботу, «МЮ» – с «Фулхэмом» в воскресенье
8вчера, 20:00Live
Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
7вчера, 21:45
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье
6вчера, 21:37
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Орубе», «Аль-Хилаль» Малкома уступил «Аль-Ахли»
5вчера, 21:13
Тео Бонгонда: «Аниме – это мой мир. В Европе любовь к манге и аниме повсюду, я вырос на этом»
2вчера, 18:21Кино
Хавбека «Леона» Фонсеку похитили в Мексике по пути на тренировку и бросили в поле спустя два часа. Угнанную у уругвайца машину нашли в нескольких километрах
1вчера, 18:05