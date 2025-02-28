Кузьмичев о Сильянове: «Зенит» предлагал 6+2 млн евро, был интерес у «Динамо». «Локо» решил не рассматривать предложения – их не интересовали никакие деньги»
В текущем сезоне 24-летний защитник «Локомотива» провел 24 матча за клуб во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.
– Этой зимой вашего клиента, Александра Сильянова, связывали с «Динамо» и «Зенитом». Как все было на самом деле?
– Был реальный интерес от обоих клубов. За две недели до закрытия трансферного окна мы встретились с гендиректором «Локо» Владимиром Леонченко – он сказал, что клуб решил не рассматривать предложения по Сильянову этой зимой.
После этого мы не включались в работу, не обсуждали условия с другими клубами. У «Локо» была четкая позиция, насколько я понял, их не интересовали никакие деньги.
– Разве «Локо» не был согласен на 7 млн евро и Александра Коваленко от «Зенита»?
– Я знаю, что «Зенит» предлагал 6+2: 6 млн – сразу, 2 – абсолютно выполнимые бонусы. К концу сезона «Локо» мог получить 8 млн за Сильянова – мне кажется, это серьезное предложение за крайнего защитника.
– Как Сильянов воспринял позицию «Локо»?
– Спокойно. Мы договорились, что будем прорабатывать варианты, только если это будет интересно «Локомотиву». Никаких переживаний по срыву трансферов в «Динамо» и «Зенит» у Саши нет.
– Почему богатые клубы, у которых есть проблемы на флангах обороны, пошли за Сильяновым, а не Самошниковым и Ненаховым?
– Сильянов – более сбалансированный и универсальный игрок. Саша – правоногий футболист, но без потери качества играет слева, при необходимости может сыграть и в центре.
– А что с атакующими действиями?
– Если бы «Динамо» и «Зенит» не устраивала игра Сильянова в атаке, наверное, они не делали бы предложений. Если сравнивать Сильянова с Самошниковым и Тикнизяном, да, у Ильи и Наира ситуация поинтереснее. Зато в обороне у них есть явные проблемы, которых нет у Сильянова.
В идеале – чтобы хорошо было и сзади, и спереди. Но я не знаю таких российских крайних защитников, – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев в интервью Спортсу’‘.
Теперь он ведет дела Батракова, Миранчуков, Джикии и Сильянова. Интервью агента-сенсации Владимира Кузьмичева
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