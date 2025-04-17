«Зенит» ведет переговоры с «Локо» по Сильянову, Вахания из «Ростова» – запасной вариант. «Спартаку» Александр тоже нравится (Иван Карпов)

«Зенит» работает над трансфером защитника «Локомотива» Александра Сильянова.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что петербуржцы рассматривают футболиста «Локомотива » как основной вариант усиления правого фланга обороны, поскольку разочаровались в Сергее Волкове. Идут переговоры.

Если заключить сделку с железнодорожниками не удастся, альтернативой может стать Илья Вахания из «Ростова ».

Сильянов также интересует «Спартак ». Заменить Александра «Локомотив» хотел бы Ваханией.