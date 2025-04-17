«Зенит» ведет переговоры с «Локо» по Сильянову, Вахания из «Ростова» – запасной вариант. «Спартаку» Александр тоже нравится (Иван Карпов)
«Зенит» работает над трансфером защитника «Локомотива» Александра Сильянова.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что петербуржцы рассматривают футболиста «Локомотива» как основной вариант усиления правого фланга обороны, поскольку разочаровались в Сергее Волкове. Идут переговоры.
Если заключить сделку с железнодорожниками не удастся, альтернативой может стать Илья Вахания из «Ростова».
Сильянов также интересует «Спартак». Заменить Александра «Локомотив» хотел бы Ваханией.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
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