«Локо» готов продлить Сильянова на 3-4 года с повышением зарплаты с 5,5 до 7+ млн рублей в месяц. Защитник настроен позитивно, несмотря на интерес «Зенита», «Спартака» и «Динамо»  (Иван Карпов)

«Локомотив» готов предложить Александру Сильянову новый улучшенный контракт.

Железнодорожники планируют продлить соглашение с 24-летним защитником сборной России на 3-4 года и поднять ему оклад с 5,5 млн рублей в месяц до более чем 7 млн, что превышает потолок зарплат в команде, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, Сильянов настроен позитивно и готов остаться в «Локомотиве », при этом интерес к нему со стороны «Зенита», «Спартака» и «Динамо» сохраняется.

В 24 матчах сезона Мир РПЛ на счету защитника 1 гол и 1 ассист.